Depois desta semana de chuva, vento e frio, os dias de verão antecipado regressam em força já no próximo fim de semana.

No entanto, as mudanças no tempo começam a fazer-se sentir já a partir de quinta-feira com uma ligeira subida da temperatura.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), as máximas, na generalidade do continente, vão variar entre os 30 e os 35 graus. Já as mínimas vão andar por volta dos 13 e 16 graus.

Domingo vai ser o dia mais quente do fim de semana.

Os distritos onde se vão registar as temperaturas mais altas são Beja, Évora, Lisboa, Santarém e Setúbal com 34/35 graus. Já no sentido oposto, Guarda, Vila Real, Porto e Viseu vão contar com máximas entre os 26 e 28 graus.

No arquipélago da Madeira a temperatura vai atingir os 23/24 graus e nos Açores 19/20 graus.