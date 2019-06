A Guarda Nacional Republicana (GNR) deteve 20 pessoas, no espaço de 12 horas, durante as operações de combate à criminalidade violenta e fiscalização rodoviária em todo o território nacional.

Num comunidade de balanço da atividade operacional, entre as 20h00 de sexta-feira e as 08h00 deste sábado, a GNR destacou 13 detenções por condução sob o efeito do álcool, cinco por tráfico de estupefacientes, uma por condução sem habilitação legal e ainda uma outra por posse de arma proibida.

Ainda no âmbito desta operação, os militares apreenderam 45,28 gramas de Haxixe, 6,57 gramas de Cocaína e um bastão.

Relativamente à fiscalização rodoviária, a GNR registou um total de 840 infrações, sendo a maioria por excesso de velocidade, por condução sob o efeito de álcool e ainda por falta de inspeção periódica obrigatória.

505 - excesso de velocidade

34 - falta de inspeção periódica obrigatória

26 - condução com Taxa de Álcool no Sangue superior ao permitido por lei

25 - uso indevido do telemóvel no exercício da condução

24 - por infrações relacionadas com tacógrafos

12 - falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e/ou sistema de retenção para crianças

12 - falta de seguro de responsabilidade civil obrigatório

Foram ainda registadas 20 outras infrações: duas por carga-excessos, acondicionamento e disposição, uma a veículos duas rodas, seis por questões de iluminação e sinalização, três por questões relacionadas com os pneus, seis por estacionamento e paragem nas passadeiras e duas por desobediência ao sinal de paragem.

A GNR tomou ainda nota de 53 acidentes, que resultaram em 17 feridos leves e um grave.

PSP de Lisboa fez 19 detenções

O Comando Metropolitano da PSP de Lisboa, deteve 19 pessoas no âmbito da sua actividade operacional normal, entre as 00h00 de sexta-feira e as 00h00 deste sábado. Destas operações foram ainda apreendidas armas e produtos estupefacientes.

Em comunicado, a PSP esclarece que do total de detenções, oito estavam no cumprimento, precisamente, de mandados de detenção, quatro por furto e duas por furto por carteiristas, entre outras.

Ainda no âmbito desta operação, foram ainda apreendidas uma arma branca, uma reprodução de arma de fogo, haxixe, heroína e cocaína.

A PSP esclarece ainda que nestas operações estiveram envolvidos polícias de todas as subunidades do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP.