A Polícia Judiciária (PJ), através do Departamento de Investigação Criminal de Vila Real, deteve mais três suspeitos da morte do jovem estudante Luís Giovani Rodrigues.

Os detidos, com idades entre os 24 e os 32 anos, vão ser presentes às Autoridades Judiciárias competentes para interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação tidas por adequadas", lê-se no comunicado.

O caso remonta a 31 de dezembro de 2019. Luís Giovani dos Santos Rodrigues, que estudava no Instituto Politécnico de Bragança, morreu no hospital após ter sido violentamente agredido perto de uma discoteca onde estivera com amigos.

Ao que a TVI apurou, na altura, tudo terá começado com uma discussão no interior do estabelecimento de diversão noturna, quando Giovani estava acompanhado de três amigos. Cá fora, os jovens foram abordados por um grupo de 15 pessoas. Segundo as testemunhas no local, foi ao tentar acabar com a rixa que Giovani foi agredido com um objeto contundente.

No entanto, a autópsia do jovem foi inconclusiva, não esclarecendo se a morte foi provocada pelas agressões ou pela queda que sofreu depois quando caminhava no centro da cidade e perdeu a consciência. Foi transferido em coma para o Hospital de Santo António, no Porto, onde esteve internado dez dias, até morrer.

Recorde-se que a PJ já tinha detido, a 16 de janeiro, cinco homens, com idades compreendidas entre os 22 e os 35 anos, que estão indiciados pelo crime de homicídio qualificado.

Giovani, de 21 anos, era natural da ilha cabo-verdiana do Fogo e tinha vindo em outubro para Bragança para se formar em Design de Jogos Digitais.

A morte do jovem provocou uma onda de indignação em todo o país e no estrangeiro. Realizaram-se várias vigílias pedindo justiça e atuação das autoridades chegou a ser posta em causa.