A Câmara de Paços de Ferreira foi encerrada, nesta quarta-feira, após quatro casos positivos de Covid-19, sabe a TVI.

Na terça-feira, o município confirmou, em comunicado, que um trabalhador tinha testado positivo, acrescentando que as autoridades de saúde estavam a "avaliar o nível de risco de contacto para os demais colaboradores do município".

Segundo um comunicado, o funcionário em questão tinha "ligações aos casos surgidos [no domingo] na Escola Básica n.º 2 de Paços de Ferreira" e "exercia funções no edifício sede".

A autarquia de Paços de ferreira, no distrito do Porto, adiantou ainda que foi então decidido pela autoridade de saúde proceder à "despistagem de todos os colaboradores que prestam o seu trabalho no edifício sede da câmara municipal", o que aconteceu no dia de ontem.

No domingo, a Escola Básica n.º 2 e a Fábrica de Lacados Abrelac, naquele concelho, foram encerradas depois de diagnosticados nove casos de Covid-19 para "prevenção" e para "interromper as cadeias de transmissão", segundo fontes oficiais.

O presidente da Câmara de Paços de Ferreira, Humberto Leão de Brito, confirmou a deteção de seis casos em alunos, professores e assistentes operacionais na Escola Básica n.º 2 de Paços de Ferreira (Centro Escolar de Paços de Ferreira), e que o estabelecimento de ensino iria ser encerrado de forma preventiva, para limpeza e desinfeção, assegurando as condições de segurança aquando da sua reabertura.

Também no domingo, fonte da Administração Regional de Saúde do Norte (ARS Norte) adiantou, por seu turno, que tinham sido identificados "três casos positivos" na fábrica Abrelac.