O incêndio no Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros, em Porto de Mós, reativou-se hoje de manhã, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Leiria.

Segundo a mesma fonte, o reacendimento teve início pelas 10:31, com uma frente ativa.

Às 12:50, a página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) indicava que estavam no combate ao incêndio no PNSAC, em Serro Ventoso, no concelho de Porto de Mós, distrito de Leiria, 158 operacionais, apoiados por 43 veículos e três meios aéreos.

A mesma fonte refere que o fogo deflagrou às 01:49 de domingo em povoamento florestal.

O incêndio foi dado como em fase de resolução na segunda-feira, pelas 19:50, pelo comandante distrital de Leiria, Carlos Guerra, que admitiu a possibilidade de reacendimentos, pelo que o dispositivo se manteve reforçado no local.

A zona onde o incêndio se desenrolou é de difícil acesso para os operacionais apeados.

Não me quero intrometer na gestão que o parque tem de fazer. Compreendo as questões da parte do parque natural e compreendo as questões que o ICNF tem de fazer sobre a gestão do seu território. Mas se me perguntam se gostaria de ter mais caminhos, eu diria que sim”, admitiu, acrescentando que a autarquia e a junta de freguesia têm procurado que se criem mais acessos no PNSAC.