Há mais seis mortos e 568 infetados com covid-19 nas últimas 24 horas em Portugal. De acordo com o boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS), dois dos óbitos registaram-se na região Norte, assim como na região Centro, um na região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT) e um no arquipélago da Madeira.

Relativamente aos novos casos, a maior subida regista-se na região da Grande Lisboa, com mais 207 pessoas infetadas com a doença nas últimas 24 horas. Segue-se o Norte, com mais 151 infetados, o Centro com mais 83, o Algarve com 58, o Alentejo com 13.

Os Açores registaram mais 13 infetados e a Madeira mais 43.

O número de internamentos também voltou a aumentar esta segunda-feira: há mais 19 pessoas hospitalizadas num total de 360. Já em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), há menos dois internados, num total de 62.

A incidência subiu de 106,1 para 116,9 a nível nacional. Já o R(t) subiu de 1,04 para 1,08.