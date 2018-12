A CGTP insiste na defesa do aumento do salário mínimo (SMN) para 650 euros e lembra que os 600 euros anunciados pelo Governo, após a reunião na Concertação Social representam uma "actualização de apenas 67 cêntimos diários".

No âmbito da discussão do SMN é de salientar que as confederações patronais, que antes tanto contestaram o seu aumento, foram as mesmas que agora apoiaram e aplaudiram o Governo no anúncio dos 600€", refere a CGTP, em comunicado enviado à TVI24.