Um homem ficou esta quinta-feira gravemente ferido na sequência de um atropelamento no metro de superfície em Almada, no distrito de Setúbal, tendo sido transportado para o Hospital Garcia da Orta, disseram as autoridades policiais.

Confirma-se o atropelamento. A vítima é do sexo masculino”, informou o Comando Distrital de Setúbal da PSP.

Fonte do Metro Transportes de Setúbal (MTS) considerou que “foi um peão que atravessou a linha e embateu com a cabeça na parte lateral do veículo [metro]”,

No local estiveram presentes elementos dos bombeiros de Cacilhas, INEM e PSP. A circulação do metro esteve interrompida entre 20 e 30 minutos.