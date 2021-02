Portugal regista esta terça-feira mais 2.583 novos casos e 203 mortes por covid-19, segundo o boletim divulgado pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

Trata-se do segundo dia consecutivo em que Portugal fica abaixo dos três mil casos diários, sendo também o segundo do ano com esse registo. Acresce que este boletim é referente a uma segunda-feira, que tradicionalmente apresenta mais contágios do que os de domingo.

O boletim da DGS revela também que estão internadas 6.070 pessoas, menos 274, a maior redução registada nos últimos dias, das quais 862 em unidades de cuidados intensivos, ou seja, menos 15.

Destaque também para os 15.157 recuperados, o que faz descer os casos ativos para 127.867, número mais baixo desde 15 de janeiro, e claro indicador de que Portugal regista uma tendência descendente.