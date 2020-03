A mãe da adolescente algarvia contagiada com Covid-19 também está infetada com a doença, confirmou à TVI a presidente da Câmara de Portimão, elevando-se assim para 31 o número de casos do novo coronavírus em Portugal.

São os dois primeiros casos confirmados no Sul do País. A menor, aluna da Escola Secundária Manuel Teixeira Gomes, esteve em Itália com a família na semana de interrupção do Carnaval.

Ao retornar, contactou a Linha Saúde 24, que lhe deu instruções para monitorizar a sua situação clínica e cumprir algumas regras sociais e de higiene pessoal, mas que podia fazer a sua vida normal", referia uma nota divulgada na página na internet do Agrupamento de Escolas Manuel Teixeira Gomes em Portimão.

Sabe-se que a jovem, por ser menor, está internada no Hospital Dona Estefânia, em Lisboa. A escola que frequentava foi entretanto encerrada até 20 de março.

Também encerrada foi a Escola Básica 2,3 José Buísel, em Portimão, onde dava aulas a mãe da adolescente.

Nesta altura há, assim, 31 casos confirmados de contaminação por Covid-19 em Portugal.

Segundo o último boletim epidemiológico das autoridades, que foi divulgado ao final do dia de domingo, estão hospitalizados todos os doentes com o novo coronavírus e um terço tem entre 40 e 49 anos.

Estavam sob vigilância das autoridades de saúde 447 pessoas por contactos com infetados por Covid-19.

A DGS avançava ainda que estavam 56 casos a aguardar resultado laboratorial para confirmar ou despistar a doença.

As autoridades decidiram entretanto encerrar escolas na Amadora, bem como estabelecimentos de ensino e espaços de lazer em Felgueiras e Lousada. Residem nestas localidades do norte do país a maioria dos infetados por Covid-19.

Já esta segunda-feira, soube-se que mais de 40 portugueses estão retidos num navio em Luxor, Egito, a aguardar o rastreio dos serviços de saúde egípcios por causa de dezenas de casos de infeção pelo novo coronavírus detetados num outro cruzeiro na região.

Em declarações à agência Lusa, Sandra Monteiro, uma das passageiras portuguesas do navio "MS Princess Sarah", explicou que chegou ao Cairo no dia 3 de março e entrou neste cruzeiro em Luxor no sábado, para fazer a descida do rio Nilo.

“Saímos, visitámos o templo e regressámos. Hoje de manhã fomos informados de que vem a segurança e higiene nacional fazer o rastreio a todos os cruzeiros por causa do Covid-19”, contou à Lusa a passageira portuguesa.

A epidemia de Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus, foi detetada em dezembro, na China, e já provocou mais de 3.800 mortos.

Cerca de 110 mil pessoas foram infetadas em mais de uma centena de países. Mais de 62 mil recuperaram.