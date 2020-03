Os portos açorianos da Praia da Vitória, Velas, São Roque do Pico, Horta e Ponta Delgada, os dois últimos dotados de terminais multiusos e de passageiros, estão a ser testados face a uma eventual ameaça externa, foi esta segunda-feira anunciado.

Segundo uma nota de imprensa da empresa Portos dos Açores, está a ser testada a capacidade de resposta a ameaças externas, de acordo com a certificação das suas instalações portuárias, no âmbito do Código Internacional para a Proteção de Navios e Instalações Portuárias (código ISPS).

Esta iniciativa, coordenada pela Portos dos Açores com recurso a um auditor externo, pretende “avaliar e auditar a capacidade de resposta das diferentes instalações portuárias em casos de ameaças externas e ataques diversos, bem como exercitar os meios técnicos e humanos disponíveis em alguns cenários hipotéticos”.

A entidade açoriana lembra que em resposta aos atentados de 11 de setembro de 2001 às Torres Gémeas, em Nova Iorque, e às ameaças daí resultantes, a Autoridade Marítima Internacional "decidiu implementar medidas de segurança e salvaguarda reforçadas, dando origem ao chamado código ISPS, tendo os seus requisitos entrado em vigor em julho de 2004".

Assim, a 2 e 3 de março "foram já avaliadas e auditadas as capacidades do porto da Praia da Vitória", na ilha Terceira, e ministrada formação complementar aos gestores e oficiais de proteção da respetiva instalação.

Nos dias 5 e 6 foi a vez das duas instalações portuárias do porto da Horta, na ilha do Faial, serem avaliadas e auditadas, e decorreu ainda, na tarde do segundo dia, uma ação de formação e reciclagem para oficiais de proteção de instalações portuárias.

A 9 de março foi a vez dos portos das Velas e São Roque do Pico serem auditados e avaliados e hoje e na terça-feira a ação terminará em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, com a avaliação e auditorias às duas instalações locais e com um exercício final.