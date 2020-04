O ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues afirmou esta quinta-feira em entrevista no Jornal das 8 que o Governo tem "muitas incertezas e certeza de que há muito trabalho a fazer" no sentido de alguns alunos regressarem às aulas presenciais no dia 4 de maio.

"A saúde pública é o mais importante e só regressaremos às escolas quando houver segurança", afirma o ministro, admitindo que todo o sistema educativo está pensado para o modo presencial.

Tiago Brandão Rodrigues afirma que a principal missão durante este período letivo é não deixar ninguém para trás e que, para isso, o Governo está a colaborar com muitos parceiros para que todos os alunos tenham recursos educacionais para acompanharem o plano curricular.

Tiago Brandão Rodrigues explica que o tempo de pandemia "é a prova viva de que a escola é o verdadeiro ascensor social" e que a frequência diária no ensino é aquilo que faz com que, independentemente da origem socio-económica, cada aluno tenha os mesmos recursos para atingir os seus próprios objetivos.

"Agora, é importante manter esta realidade e dar a todas as famílias os recursos para acompanharem devidamente as crianças", afirma o ministro da Educação, sublinhando a importância de ter em sinal aberto e de forma sequencial, "blocos temáticos de largo espectro".