O grupo Ocidental dos Açores vai estar sob aviso amarelo no fim de semana, enquanto as restantes ilhas do arquipélago estarão sob aviso amarelo apenas no domingo, devido à precipitação por vezes forte, foi esta sexta-feira anunciado.

Numa nota enviada às redações, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) refere que as ilhas do grupo Ocidental, Flores e Corvo, estarão em aviso amarelo entre as 03:00 locais (04:00 em Lisboa) de sábado e as 06:00 de domingo.

No grupo central do arquipélago, Terceira, Graciosa, Pico, São Jorge e Faial, o aviso amarelo vigorará entre as 03:00 e as 15:00 de domingo.

Para as ilhas de São Miguel e Santa Maria, do grupo Oriental, o aviso amarelo refere-se ao período das 06:00 às 18:00 de domingo.

Para todas as ilhas, o IPMA justifica o aviso amarelo com “precipitação por vezes forte”, que poderá ser acompanhada por trovoada.

Na sequência dos avisos emitidos pelo IPMA, o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA) especificou que uma “depressão centrada a oeste/noroeste do arquipélago com um sistema frontal associado irá provocar um agravamento do estado do tempo em todas as ilhas”.

O SRPCBA recomenda aos cidadãos para não circularem “sem necessidade” e que procedam à consolidação de telhados, portas e janelas.