José Sócrates reagiu à decisão instrutiva da Operação Marquês, conhecida esta quinta-feira, defendendo que "desde o primeiro momento houve manipulação do processo" e que "a Justiça estava errada".

Em declarações aos jornalistas à saída do Campus de Justiça, José Sócrates voltou a reiterar a sua inocência e que "todas as grandes mentiras da acusação caíram".

O Ministério Público cometeu um erro gravíssimo", considerou, acrescentando que, por essa razão, "prenderam e difamaram durante sete anos um inocente"

O antigo primeiro-ministro reitera que a distribuição do processo "foi viciada": "O juiz nunca foi um juiz imparcial. todas as grandes acusações que me fizeram, tudo isso era falso e assentava em nada".

José Sócrates foi ilibado de todos os crimes de corrupção no âmbito do processo Operação Marquês: tanto nos casos do Grupo Lena, como do Grupo Espírito Santo/PT, como ainda de Vale do Lobo. Só no caso dos empréstimos de Carlos Santos Silva a Sócrates o juiz Ivo Rosa admitiu a existência de corrupção, mas afirmou que o crime prescreveu.

Ivo Rosa decidiu levar a julgamento seis crimes (três por branqueamento de capitais e três crimes de falsificação de documentos) que José Sócrates argumenta não serem verdade e que vai defender-se, não esclarecendo se será em recurso ou em tribunal.

