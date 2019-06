Um homem de 72 anos morreu na sequência de um despiste do trator agrícola em que seguia, no lugar de Formiga, freguesia de Sampriz, em Ponte da Barca, disse este domingo à Lusa o comandante dos Bombeiros locais.

Segundo José Freitas, o alerta foi dado cerca das 23:30 de sábado, sendo que o corpo do homem foi retirado do local do acidente cerca das 02:30 deste domingo.

O comandante do Bombeiros de Ponte da Barca, no distrito de Viana do Castelo, adiantou que o alerta foi dado por familiares que estranharam a demora no regresso do homem a casa, de onde havia saído para realizar trabalhos agrícolas.

Os familiares estranharam que não chegava a casa. Juntamente com os vizinhos começaram a procurar o homem. Acabaram por o localizar num caminho florestal, dando o alerta cerca das 23:30. Provavelmente o acidente ocorreu muito antes", adiantou.

Segundo José Freitas, a "dificuldade em aceder ao caminho florestal e a densa vegetação", complicaram o trabalho dos bombeiros.

Não foi fácil chegar ao local para remover o corpo. O caminho florestal está em muito mau estado", referiu.

O corpo foi transportado ao Instituto de Medicina Legal (IML), instalado da Unidade Local de Saúde do Alto Minho (ULSAM), em Viana do Castelo.

Ao local compareceram cerca de 18 operacionais e cinco viaturas dos Bombeiros Voluntários de Ponte da Barca, ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Arcos de Valdevez, Viatura de Emergência Médica (VMER) de Viana do Castelo e GNR.