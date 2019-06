Uma avioneta ligeira caiu, este domingo, no Aeródromo do Falcão Gândara dos Olivais, em Leiria. O acidente vitimou mortalmente as duas pessoas que estavam na aeronave, que serão aluno e instrutor.

Segundo a Lusa, terá sido um incêndio a provocar a queda da avioneta no aeródromo de Leiria José Ferrinho

A aeronave ligeira caiu com duas pessoas a bordo e provocou um incêndio posteriormente, ficando totalmente destruída. O alerta foi dado às 16:58 horas, de acordo com o CDOS de Leiria.

No local estão nove veículos e 23 operacionais dos bombeiros, INEM e PSP.

A TVI sabe que o instrutor teria 63 anos e o aluno cerca de 30.

A qualquer momento aguarda-se a chegada da equipa de acidentes ao Aeródromo do Falcão Gândara dos Olivais.