Os concelhos de Lisboa, Braga, Odemira e Vale de Cambra estão num nível pandémico que não permite que prossigam no processo de desconfinamento, mantendo-se com as regras de um de maio.

Não há nenhum concelho a recuar no processo de desconfinamento. Há dez em estado de alerta, são eles: Albufeira, Alcanena, Arruda dos Vinhos, Cascais, Loulé, Paredes de Coura, Santarém, Sertã, Sesimbra e Sintra.

Em todos os concelhos do país, exceto os quatro referidos, passam a vigorar as regras decretadas para 14 de junho, nomeadamente o fim da obrigatoriedade do teletrabalho a nível nacional, excepto em Lisboa, Braga, Odemira e Vale de Cambra e em casos de pessoas imunodeprimidas.

O Governo avança ainda com uma nova estratégia de testagem a algumas empresas com mais de 150 trabalhadores no mesmo local de trabalho. Os custos operacionais ficam ao cargo das empresas.

As autoridades vão ainda obrigar a realização de testes como forma de acesso a um conjunto de eventos, como baptizados e casamentos, a partir de um número mínimo que será decretado pela DGS.