Um lar na Póvoa de Santa Iria, na Área Metropolitana de Lisboa, tem 20 utentes e 12 funcionários infetados com Covid-19, sabe a TVI. Um dos utentes da residência Senior Club está hospitalizado.

Segundo o gabinete de comunicação da Orpea, o lar está em contacto e articulação com as entidades competentes nomeadamente com a DGS.

Todos os residentes e funcionários estão a ser testados e estão a ser tomadas todas as medidas de contenção e prevenção recomendadas pela DGS, acrescenta a mesma fonte.

Até agora, esta residência sénior não pediu auxilio à autarquia, que também não sabe exatamente quantas pessoas residem ou frequentam o espaço.

A TVI apurou que os utentes estão divididos em três áreas, a área de infetados, a de negativos e uma área para os que estiveram em contacto com os casos positivos.