A variante Delta é a variante dominante em todas as regiões de Portugal, atingindo uma frequência relativa de 89% dos casos.

A informação consta do mais recente relatório das Linhas Vermelhas, produzido pelo INSA e DGS, para a semana entre 21 e 27 de junho.

O relatório dá ainda conta de que, nas regiões de Lisboa e Vale do Tejo e no Algarve, a atual ocupação de camas em Unidades de Cuidados Intensivos, "está muito próxima ou acima dos limiares de ocupação definidos".

Na mesma linha, o número diário de internados em Unidades de Cuidados Intensivos no continente revelou uma "tendência crescente", correspondendo agora a 56 % do valor crítico definido de 245 camas ocupadas, sendo que na semana passada o valor ascendia aos 46%.

Avaliando toda a realidade pandémica no território nacional, o relatório indica que a evolução do vírus tem sido de "elevada intensidade e tendência crescente, disseminada em todo o país".

Atualmente, a pandemia tem registado maior impacto nas regiões de Lisboa e Vale do Tejo e do Algarve. "No último mês, o aumento da atividade epidémica tem condicionado, um aumento gradual na pressão dos cuidados de saúde, em especial na ocupação dos Cuidados Intensivos e nas regiões LVT e Algarve", sublinha o relatório.