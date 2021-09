A queda de uma placa numa obra em Loures fez, nesta quinta-feira, três feridos, confirmou a TVI24 junto de fonte do INEM.

As três vítimas sofreram ferimentos ligeiros, de acordo com a mesma fonte, após avaliação no local. No entanto, fonte da autarquia disse à TVI24 que um dos feridos inspira maiores cuidados.

Os feridos foram já encaminhados para o hospital.

Inicialmente havia a suspeita de vários trabalhadores feridos, inclusive que poderiam estar soterrados, mas à chegada ao local a suspeita inicial não se confirmou.

O alerta foi recebido às 15:37, para uma "queda de elementos de construção em estruturas edificadas", na Avenida das Descobertas, no Infantado.

O acidente ocorreu, concretamente, na Escola EB 2/3 João Villaret, durante as obras de construção do novo pavilhão.

No local está uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) e várias ambulâncias dos bombeiros, num total de 28 operacionais e 11 viaturas.