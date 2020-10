A Fenprof diz que há surtos de covid-19 em 122 escolas do país.

A Federação Nacional de Professores publicou, inclusive, a lista com todos os estabelecimentos de ensino afetados.

A Fenprof indica, ainda, que "a maioria" das 122 escolas tem casos ativos e que "o número de infetados é superior a um", estranhando, por isso, "as contas da DGS", que apenas identifica 23 surtos em escolas do país.

Neste momento, os níveis de preocupação dos docentes, e não só, aumentaram, dada a forma como Ministério da Educação, autoridades de saúde e escolas estão a lidar com o problema. Embora com medidas distintas entre escolas, por norma, a pessoa infetada é colocada em isolamento profilático, mas todos os que, com ela, partilharam espaços continuam a deslocar-se às escolas, sem que seja realizado qualquer teste. Assim, quando surgem casos de covid-19, a norma tem sido a não realização de testes, pedindo-se, apenas, a que cada um esteja atento à eventualidade de serem desenvolvidos sintomas sugestivos de estar infetado", critica.