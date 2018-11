A Praça do Comércio, em Lisboa, estava pelas 17:15 a ser evacuada devido a uma caixa suspeita encontrada junto ao Ministério da Justiça, confirmou à Lusa fonte da PSP.

Neste momento não sabemos o que é e, portanto, estamos a tratar como se fosse uma ameaça. O Centro de Inativação de Explosivos e Segurança em Subsolo está no local a avaliar esta situação”, disse fonte da PSP.

De acordo com a mesma fonte, o alerta surgiu por volta das 14:00 e tem sido avaliado ao longo da tarde.

A PSP acrescentou ainda que, logo de início, foi cortado o trânsito junto ao Ministério da Justiça e também os estabelecimentos comerciais da zona foram sendo encerrados ao longo da tarde.

Fez-se um perímetro de segurança inicial, foi aumentando e então agora decidiu-se pela evacuação da praça para as equipas poderem atuar à vontade”, salientou.

Fonte do Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da PSP acrescentou que o trânsito está cortado nas imediações da Praça do Comércio, incluindo a Avenida Ribeira das Naus.

Segundo o Cometlis, está a ser seguido o protocolo previsto neste tipo de situações, havendo a possibilidade de o objeto suspeito vir a ser alvo de um “rebentamento controlado”.

Em resposta escrita enviada à Lusa, fonte do Metropolitano de Lisboa explicou que “foi fechado o acesso que dá para a zona de superfície da Praça do Comércio ao pé do Ministério das Finanças”, após contacto da PSP.