A mulher ferida na cabeça no sábado em Lamego, Viseu, por um homem que se suicidou de seguida, está “consciente” e “estável”, disse à Lusa fonte oficial do Centro Hospitalar Universitário do Porto.

Está estável, consciente e lúcida”, disse à agência Lusa fonte do Hospital de Santo António, uma unidade do Centro Hospitalar Universitário do Porto, local para onde a mulher ferida foi transferida.

No sábado, um homem tentou matar uma mulher, tendo-se suicidado depois, confirmou à Lusa fonte da Direção Nacional da PSP.

De acordo com a mesma fonte, a “tentativa de homicídio seguida de suicídio” decorreu pelas 13:00, tendo depois o caso passado para a alçada da Polícia Judiciária, não podendo por isso a PSP dar mais detalhes sobre o caso.

O homem e a mulher estavam em processo de divórcio e “havia um histórico de violência entre o casal”.