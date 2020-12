A diretora do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) , Cristina Gatões Batista, pediu esta quarta-feira a demissão devido à polémica que envolve a morte de um cidadão ucraniano no aeroporto de Lisboa, revelou o Ministério da Administração Interna.

Cristina Gatões assumiu a liderança do SEF a 16 de janeiro de 2019, em substituição de Carlos Moreira, que saiu por motivos pessoais.

Licenciada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Cristina Gatões é inspetora coordenadora superior da Carreira de Investigação e Fiscalização do SEF.

No mandato de Cristina Gatões, vários inspetores do SEF foram acusados de envolvimento na morte de um cidadão ucraniano em instalações do SEF no aeroporto de Lisboa, a quem agrediram violentamente.