O coletivo de juízes do Tribunal de Loures anunciou o adiamento da leitura da sentença do caso que envolve a morte do triatleta Luís Grilo, no qual a viúva Rosa Grilo e o seu amante, António Joaquim, são acusados de homicídio.

A decisão do adiamento foi consequência de uma alteração substancial dos factos, afirmou a presidente do coletivo de juízes do Tribunal de Loures.

A leitura do acordão será adiada pelo menos por 15 dias, anunciou o tribunal depois de uma reunião entre o coletivo de juízes e os jurados.