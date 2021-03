A Direção-Geral da Saúde (DGS) reviu esta quarta-feira as normas da vacina contra a covid-19 desenvolvida pela AstraZeneca, que passa a ser recomendada também às pessoas maiores de 65 anos.

A utilização do produto passa a ser recomendada a todas as pessoas a partir dos 18 anos, à semelhança do que já vem sendo feito em vários países da União Europeia, já depois da Agência Europeia do Medicamento ter aprovado a utilização a toda a população adulta.

Esta decisão tem suporte na divulgação de dados conhecidos nos últimos dias, que indicam que a vacina da AstraZeneca é eficaz em pessoas com mais de 65 anos", informa a DGS.

A vacina da AstraZeneca tinha sido desaconselhada para os utentes maiores de 65 anos por vários países europeus. Em causa estava a falta de conhecimento sobre quais os verdadeiros efeitos do produto naquela população, que não teve participação nos ensaios clínicos desenvolvidos pela farmacêutica anglo-sueca.

Segundo a DGS, os novos estudos conhecidos, com base em metodologias científicas robustas, a vacina da AstraZeneca é eficaz a prevenir a covid-19 nos doentes com mais de 70 anos, além de que provou ter uma influência na descida das hospitalizações.

Esta decisão foi tomada após análise destes novos dados pela Comissão Técnica de Vacinação contra a covid-19 da DGS e do parecer do Infarmed.

A vacina da AstraZeneca é uma das três que já estão a ser administradas em Portugal e na União Europeia, em conjunto com os produtos da Pfizer e da Moderna.