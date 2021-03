Victor Marnoto Herdeiro é desde esta quarta-feira o novo presidente do conselho diretivo da Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS), substituindo no cargo Márcia Roque, segundo um despacho a que a agência Lusa teve acesso.

Os membros do conselho diretivo da Administração Central do Sistema de Saúde são designados por despacho, dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das Finanças e da Saúde, para um mandato de três anos, até ao limite máximo de três renovações consecutivas.

Atendendo a que os atuais membros do conselho diretivo da Administração Central do Sistema de Saúde, I.P. cessaram o respetivo mandato a 31 de dezembro de 2020, torna-se necessário proceder à designação de novos membros deste órgão de gestão, para um novo mandato de três anos”, refere o documento.

Além de Victor Marnoto Herdeiro foram também eleitos Joana Cristina Veiga Carvalho Barbosa, para o cargo de vice-presidente, Sandra Isabel Baptista Brás e Tiago Jorge Carvalho Gonçalves, para os cargos de vogal.

A eleição destes membros teve em conta “a sua idoneidade, experiência e competências profissionais” para o desempenho dos cargos, lê-se no despacho.

Para a sua eleição, foi ouvida a Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública, que se pronunciou favoravelmente.

Victor Emanuel Marnoto Herdeiro, 51 anos, é licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, e possui especialização em Administração Hospitalar pela Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade Nova de Lisboa.

Também foi vice-presidente da Agência de Investigação Clínica e Inovação Biomédica – AICIB, entre 2019 e 2021 e presidente do conselho de administração da Unidade Local de Saúde de Matosinhos, entre 2011 e 2018.

Foi ainda vogal executivo da Unidade Local de Saúde de Matosinhos entre 2008 e 2010, membro do Núcleo Executivo da Comissão Nacional para o Desenvolvimento da Cirurgia de Ambulatório, em 2008, e administrador hospitalar no Hospital Geral de Santo António, entre 2002 e 2008.