O trânsito está cortado no sentido sul-norte na autoestrada do Litoral Centro (A17), que liga a Marinha Grande a Aveiro, por causa do despiste de um camião que transportava animais, disse a Proteção Civil.

Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Coimbra, “com o despiste ficaram animais espalhados na via, bovinos, uns vivos, outros mortos, e é um trabalho demorado”.

O acidente ocorreu de madrugada, pelas 02:09, na freguesia de Paião, na Figueira da Foz (Coimbra), e pelas 07:40 o trânsito ainda estava cortado no sentido sul-norte entre os nós de Marinha das Ondas e Figueira da Foz.

De acordo com a informação disponibilizada pela Autoridade Nacional da Proteção Civil (ANPC), no local estão 17 elementos dos bombeiros e outras autoridades, apoiados por seis viaturas.