Uma aluna portuguesa da Escola Secundária Pinheiro e Rosa, de Faro, morreu num acidente de viação na Hungria, na madrugada desta sexta-feira, confirmou o diretor do agrupamento escolar à TVI, depois de a notícia ter sido avançada pelo Sul Informação.

Outro aluno ficou ferido com gravidade na colisão frontal, foi hospitalizado, mas encontra-se "fora de perigo", adiantou Francisco Soares.

Estes jovens do 10.º ano, com idades entre os 15 e os 16 anos, encontravam-se, juntamente com mais três colegas e duas professoras, num intercâmbio ao abrigo do programa Erasmus+. Estavam de regresso a Portugal, quando foram vítimas de uma colisão frontal a cerca de 70 km de Budapeste.

Foi uma catástrofe muito grande que se abateu sobre nós. Por volta das 4 da manhã, um veículo pesado embateu no autocarro que transportava os nossos jovens e as nossas professoras, além de jovens de outros países", descreveu o responsável, que se encontra na Polónia, em entrevista telefónica à TVI.

Francisco Soares explicou que, no agrupamento de Faro, existem vários programas do Erasmus+ e que, por isso, "com grande regularidade", têm alunos no estrangeiro. Neste momento temos um grupo na polónia e aquele grupo na Hungria, já de regresso a Portugal.

O diretor do agrupamento disse, ainda, que está na Polónia, onde se encontrava outro grupo de estudantes, a tratar do regresso dos alunos a Portugal e que foi acionado o apoio psicológico para a família da vítima e também disponibilizado para os alunos e professores que seguiam no autocarro.

O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas também já confirmou o acidente, em que um pequeno autocarro onde seguiam alunos e professores portugueses “foi abalroado por outro veículo”. A embaixada foi informada pela polícia local às 08:30 de hoje, sendo que o acidente aconteceu cerca das 04:00.

Queria confirmar o falecimento de uma portuguesa e um outro ferido em estado grave no seguimento de um acidente grave, a cerca de 70 km da cidade de Budapeste”, avançou José Luís Carneiro, citado pela agência Lusa.

O secretário de Estado afirmou ainda que a embaixadora portuguesa na Hungria está já a acompanhar de perto o assunto.

“A nossa embaixadora já está a desenvolver todas as diligências com as autoridades” para garantir apoio “quer em relação à família da jovem que acaba de falecer, mas também em relação ao rapaz que está hospitalizado com ferimentos graves”, indicou, acrescentando que todos foram "transportados para o hospital Cegléd”, o mais próximo do local do acidente.