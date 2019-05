Um veículo pesado de recolha do lixo caiu esta quinta-feira para a Travessa da Boa-Hora à Ajuda, em Lisboa, localizada vários metros abaixo do local onde circulava, disse à Lusa fonte do Regimento de Sapadores Bombeiros.

Um pesado de recolha do lixo da Câmara Municipal de Lisboa, quando estava a fazer marcha-atrás, caiu de uma altura superior a quatro metros para a Travessa da Boa-Hora à Ajuda, em circunstâncias ainda por apurar”, disse fonte dos bombeiros, referindo que o alerta foi dado pelas 00:20.

Segundo a mesma fonte, a viatura ficou apoiada na fachada de um edifício e não há feridos a registar.