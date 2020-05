Três jovens de Viana do Castelo, com idades entre os 17 e os 19 anos, foram resgatados, este domingo, do rio Lima em hipotermia e conduzidos ao hospital, tendo sido notificados pelo incumprimento da interdição das praias fluviais e marítimas.

Fonte da Polícia Marítima (PM) de Viana do Castelo explicou que "os jovens, da freguesia de Darque, na margem esquerda do rio Lima, estavam a tomar banho quando sentiram dificuldade no regresso a terra".

Um dos jovens "ainda conseguiu nadar até ao areal, junto à capela de São Lourenço e, os outros dois, agarraram-se à base de um dos pilares da ponte Eiffel, tendo sido resgatados por um barco de recreio".

Os "três jovens foram conduzidos ao hospital devido ao estado de hipotermia em que se encontravam".

A PM adiantou que os jovens estavam a praticar uma atividade que não é permitida ao abrigo do estado de calamidade decretado pelo Governo, na sequência da pandemia de Covid-19 e que "vão ser notificados do incumprimento daquela norma".

A fonte explicou, ainda, que "só serão alvo de processo se reincidirem na sua prática".

Na terça-feira, a Câmara de Viana do Castelo renovou a interdição do acesso às praias fluviais e marítimas do concelho.

O alerta foi dado cerca das 17:15.

Ao local compareceram um total de 13 operacionais, e cinco viaturas, dos Bombeiros Sapadores, Cruz Vermelha e PSP.

Para o local a PM mobilizou dois agentes, uma viatura de todo o terreno e uma lancha semirrígida que acabaria por não ser utilizada.