A Polícia Judiciária deteve um homem de 60 anos que terá engravidado uma menina de 13. Em comunicado enviado às redações, as autoridades revelam que o suspeito foi detido "por fortes indícios da prática de crimes de abuso sexual de crianças agravado, na forma consumada, da qual resultou a gravidez de uma menor, de 13 anos".

O comunicado acrescenta que os abusos terão sido cometidos no último trimestre do ano passado, no distrito de Lisboa, e que o detido tem antecedentes criminais por crimes sexuais, tendo cumprido por duas vezes penas efetivas de prisão.

O homem já foi presente a primeiro interrogatório judicial e ficou em prisão preventiva.