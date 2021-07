O interrogatório a Luís Filipe Vieira pelo juiz Carlos Alexandre já terminou no Tribunal Central de Instrução Criminal.

À porta do tribunal, o advogado Manuel Magalhães e Silva sublinhou que a promoção do Ministério Público das medidas de coação está prevista para as 15:30.

Durante o interrogatório com Carlos Alexandre, Vieira foi confrontado, nomeadamente, com escutas telefónicas.

O advogado adianta que o juiz do TCIC perguntou "tudo aquilo que entendeu" em face dos indícios de prova existentes. A responder, Vieira permaneceu calmo e "em nenhuma vez" se exaltou.

"As explicações que Luís Filipe Vieira deu, no meu ponto de vista, ilibam-no integralmente", afirma o advogado do presidente suspenso do Benfica.

Sobre as alegadas transferências para off-shores, que depois reentraram na esfera de Luís Filipe Vieira, o advogado de Vieira diz que as "off-shores são sociedades como quaisquer outras" e que "o que há relativamente a essas off-shores são transações imobiliárias sem uma ponta de ilegalidade".

Magalhães e Silva rejeita, assim, a existência de "um esquema ardiloso" - definição do Ministério Público que, na opinião do representante de Vieira, é indispensável "para configurar a determinados crimes".