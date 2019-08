Um acidente com três viaturas fez quatro feridos, este sábado, no IC19, no sentido Sintra-Lisboa.

A TVI apurou junto da PSP que todas vítimas apresentam ferimentos "aparentemente ligeiros".

A colisão dos três veículos ligeiros deu-se perto da saída de Queluz-Monte Abraão e cortou todas as vias de circulação, excetuando a mais à direita.

No local estiveram a PSP, os bombeiros e o INEM.