Portugal regista mais 1.646 casos e cinco mortes por covid-19 nas últimas 24 horas, revela o relatório de situação da Direção-Geral da Saúde divulgado este sábado.

Segundo a DGS, há 831 doentes internados, mais 20 do que no dia anterior, e 122 em cuidados intensivos, menos três do que no boletim da passada sexta-feira.



Em relação aos doentes recuperados, há mais 639, 52.803 no total, e 47.602 contactos em vigilância, menos 119 do que no dia anterior.