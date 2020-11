O Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores já registou 45 ocorrências devido ao mau tempo que se faz sentir na região, sendo 30 em São Miguel e as restantes 15 na Terceira.

Depois de ter adiantado, esta tarde, o registo de 14 ocorrências, a Proteção Civil regional atualizou, esta noite, esse número para 45.

Em comunicado, o SRPCBA adianta que “30 tiveram lugar na ilha de São Miguel, nomeadamente, nos concelhos de Ponta Delgada, Lagoa, Vila Franca do Campo, Ribeira Grande e Povoação”, sendo que as “restantes 15 foram registadas na ilha Terceira, nos concelhos de Angra do Heroísmo e Praia da Vitória”.

Em ambas as ilhas, as ocorrências estão relacionadas, sobretudo, com a obstrução de vias com detritos, inundações de vias, entupimento de agueiros, inundações de habitações e pátios e quedas de árvores”.

Como já tinha sido noticiado, a inundação numa habitação em Angra do Heroísmo obrigou ao realojamento de duas pessoas, “uma ação que foi resolvida pelo Serviço Municipal de Proteção Civil de Angra do Heroísmo”.

“Todas as ocorrências encontram-se praticamente resolvidas. Nos locais, estiveram os Bombeiros, em colaboração com a Direção Regional das Obras Públicas e Comunicações (DROPC) e os Serviços Municipais de Proteção Civil, sob a coordenação do SRPCBA”.

A passagem de uma superfície frontal fria no arquipélago deixou os grupos oriental (São Miguel e Santa Maria) e central (Terceira, Graciosa, Faial, Pico e São Jorge) em aviso laranja, devido à chuva forte.