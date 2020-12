Uma colisão entre um veículo pesado e dois ligeiros de passageiros provocou hoje um ferido grave, na Autoestrada 3, em São Martinho de Bougado, na Trofa, obrigando ao fecho daquela via, disse à Lusa fonte da Proteção Civil.

O acidente ocorreu pela 17:35, no sentido Sul/Norte, no quilómetro 21, tendo o ferido sido transportado para a unidade de Vila Nova de Famalicão do Centro Hospitalar do Médio Ave, acrescentou a fonte.

Ainda segundo a Proteção Civil, o trânsito foi retomado pelas 18:51, tendo estado no local os Bombeiros de Ermesinde.