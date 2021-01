Foi apresentada esta segunda-feira no "mais antigo estabelecimento industrial do país", a Casa da Moeda, a nova carta de condução portuguesa.

O documento, que chega com a promessa de que será uma das "cartas mais seguras da europa", mantém o design da atual carta e tem, como uma das grandes novidades, a inclusão de um código de resposta rápida, mais conhecido como tecnologia QR Code.

Este novo documento será o responsável pelo fim da 'Licença de Condução para Tratores Agrícolas', visto que, doravante, esta categoria passa a estar contemplada na carta de condução.

Com este novo título chegam também a rapidez e eficácia no momento da emissão da carta. Será possível, já durante o ano de 2021, receber na hora o "documento rosa" em alguns lugares do país.

A personalização da carta de condução é da responsabilidade da Imprensa Nacional da Casa da Moeda e é entregue pelo Instituto da Mobilidade e dos Transportes.