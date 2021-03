Um derrame de gasóleo com cerca de seis quilómetros de extensão, entre a freguesia de Santa Marta de Portuzelo e o centro da cidade de Viana do Castelo, provocou esta quinta-feira "alguns" acidentes sem vítimas, disse fonte dos bombeiros.

Em declarações à agência Lusa, o Comandante dos Bombeiros Sapadores de Viana do Castelo, António Cruz, explicou que o derrame de combustível, ainda de origem desconhecida, causou "alguns despistes, seguidos de colisões de que resultaram apenas danos materiais".

O derrame começa na freguesia de Santa Marta de Portuzelo e vem até ao interface de transportes situado no shopping, em pleno centro da cidade de Viana do Castelo. Não é um derrame contínuo, mas que se espalha por cerca de seis quilómetros, e que também foi detetado noutras zonas, como no Campo d'Agonia e na rotunda junto ao hospital de Santa Luzia", disse.