A Polícia de Segurança Pública lançou um desafio às famílias nesta Páscoa: provar que é possível comemorar a Páscoa em família... mas à distância.

Não esquecendo a proximidade afetiva com que esta época é tradicionalmente comemorada, desafiamos as famílias a demonstrar que, através de registo fotográfico, respeitando os deveres de isolamento/afastamento social, é possível comemorar a PÁSCOA em família... mas à distância", refere a PSP numa publicação no Facebook.

Na mesma nota a PSP afirmou que o desafio consiste em fotografar o "almoço de familia" numa videochamada de grupo.

As famílias devem enviar as imagens para o email: policia1867@gmail.com com a identificação do autor, a localidade, o número de participantes reunidos virtualmente e uma pequena legenda/descrição.