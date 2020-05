Um homem com cerca de 35 anos morreu, esta segunda-feira, depois de ter caído à linha 2 na Estação da Reboleira, no sentido Lisboa-Sintra.

Segundo sabe a TVI, o passageiro, que estava com um grupo de pessoas, estaria a tentar apanhar um objeto que caiu à linha quando acabou por ficar preso entre a gare e o comboio.

A vítima acabou por falecer no local, tendo o óbito sido decretado pelo médica do VMER do Hospital Amadora-Sintra.

O alerta foi dado às 22:45. A circulação ferroviária está interrompida.

No local estão os bombeiros da Amadora e a PSP.