Três militares do GIPS, Grupo de Intervenção de Proteção e Socorro da GNR, ficaram feridos, esta tarde, na sequência de uma colisão com um veículo ligeiro, quando seguiam a caminho de um incêndio, no concelho de Fronteira, em Portalegre.

A viatura em que circulavam colidiu com um veículo ligeiro, numa estrada secundária, enquanto se dirigiam para o local onde as chamas ainda deflagravam.

Segundo apurou a TVI, junto do CDOS de Portalegre, do acidente resultaram quatro feridos leves: os três militares e o condutor do outro veículo.

O alerta foi dado às 17:42 horas e todos os intervenientes estão a ser socorridos no local.

Os três militares do GIPS dirigiam-se para a localidade de Burraz, onde um incêndio estava a consumir, desde as 16:52, uma zona agrícola. Segundo o CDOS, o fogo já está em resolução, mas no local permanecem 94 operacionais, apoiados por 28 veículos.

No combate às chamas chegaram a estar mais de 100 operacionais e três meios aéreos.