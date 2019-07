Acidentes de viação ocorridos, esta quinta-feira, em Paços de Ferreira e Amarante provocaram dois feridos graves, disseram à Lusa fontes dos bombeiros.

O primeiro sinistro aconteceu, cerca das 10:00, em Amarante, com o atropelamento, por um ligeiro, de uma jovem, de 19 anos, que seguia a pé nas proximidades da adega cooperativa, na localidade de Telões. A vítima foi assistida no local pelos Bombeiros de Amarante e pela equipa da viatura de Suporte Imediato de Vida (SIV) sediada naquela cidade e posteriormente transportada para o Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, em Penafiel.

Às 13:00, o condutor de um motociclo ficou ferido com "muita gravidade" após o embate com um automóvel ligeiro, em Carvalhosa, no concelho de Paços de Ferreira, disseram à Lusa os bombeiros de Freamunde.

A vítima, com cerca de 50 anos, foi assistida por elementos dos bombeiros de Freamunde e de Paços de Ferreira e encaminhada para o Hospital de São João, no Porto, com acompanhamento da equipa de uma Viatura de Emergência Médica e Reanimação (VMER).