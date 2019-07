Manhã complicada na A1. Um pesado de mercadorias despistou-se ao quilómetro 181 da A1, na zona de Condeixa-a-Nova, no sentido sul-norte e a via encontra-se condicionada, confirmou fonte da GNR de Coimbra à TVI24.

De acordo com a mesma fonte, o acidente aconteceu às 6:45 e "o cabine do camião ficou na faixa da direita, mas 50 metros atrás ficou o rodado", o que complica a circulação do trânsito.

O acidente não fez feridos.

No local está a GNR da Figueira da Foz.