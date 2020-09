Portugal regista esta sexta-feira mais 687 casos de covid-19 e três óbitos, informa o relatório de situação da Direção-Geral de Saúde. É o número de casos mais alto desde 16 de abril.

No total, o país conta agora com 62813 casos, 17 314 ativos, mais 481 do que no dia anterior. Quando ao número de óbitos, são agora 1.855 no total.

193_DGS_boletim_20200911 by TVI24 on Scribd