O mau tempo na ilha de São Miguel, nos Açores, provocou hoje uma derrocada na estrada regional das Pedras do Galego, na freguesia das Furnas, concelho de Povoação, obrigando à interrupção temporária da circulação.

Uma fonte dos Bombeiros da Povoação adiantou à agência Lusa que, pelas 06:00 locais (07:00 em Lisboa), "a derrocada” de pedras da encosta junto à estrada “não causou vítimas nem estragos em viaturas".

Pelas 11:00, a via já tinha sido “desobstruída", decorrendo “trabalhos de limpeza na zona", segundo a mesma fonte dos Bombeiros.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou sob aviso amarelo, até às 18:00 de terça-feira, as ilhas do grupo oriental (São Miguel e Santa Maria) por causa das previsões de precipitação por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoada.

No caso das ilhas do grupo central (Terceira, São Jorge, Pico, Graciosa e Faial) o aviso amarelo, devido à chuva, por vezes forte, e trovoada, vai vigorar até às 21:00 de hoje.

O aviso amarelo meteorológico é o terceiro menos grave de uma escala de três.