Portugal regista, nesta quinta-feira, mais nove mortos e 1.477 casos de covid-19, de acordo com o último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Os óbitos ocorreram nas regiões de Lisboa (3), Norte (3), Algarve (2) e Centro.

A região de Lisboa é, igualmente, uma das mais afetadas pelo número de novos casos, com 37,2% do total diário (549), seguindo-se o Centro, com 24,7% dos casos do dia (365) e o Norte, com 21,8% (322).

Os casos ativos dispararam para 35.250, com mais 722 casos que na quarta-feira. Há, ainda, 26.920 casos suspeitos (mais 969), que estão em contactos de vigilância com as autoridades de saúde.

Nas últimas 24 horas, os internamentos em enfermarias subiram para 383 (+3), com 64 doentes em cuidados intensivos (+2).

Mais 746 doentes recuperaram da doença, elevando para 1.048.957 milhões o número de recuperados.

Desde o início da pandemia já morreram 18.231 doentes dos 1.102.438 infetados.

