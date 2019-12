Foram mobilizados para o local cinco veículos dos Bombeiros de Chamusca, da GNR e o do INEM de Santarém num total de 12 operacionais.

O despiste de uma viatura na Estrada Nacional (EN) 108, no cruzamento de Chamusca e Unel, obrigou esta manhã ao corte da via nos dois sentidos.

