A Polícia Marítima intercetou, esta manhã, oito migrantes que desembarcaram na praia de Monte Gordo.

São oito jovens, todos do sexo masculino, com idades entre os 16 e os 20 anos, que alegam ser de nacionalidade marroquina e foram intercetados já nas dunas.

O grupo apresenta sintomas de princípio de hipotermia e foi transportado para o comando local da Polícia Marítima de Vila Real de Santo António, com a colaboração da Guarda Nacional Republicana.

O alerta foi recebido às 10:10 para uma embarcação encalhada na praia de Monte Gordo, "com pessoas a desembarcarem na praia".

A Polícia Marítima, que se encontrava no local no âmbito de uma ação de fiscalização, "dirigiu-se de imediato para a praia, por via marítima e terrestre", acabando por intercetar os jovens nas dunas da praia.