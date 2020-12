O Sindicato de Hotelaria do Norte denunciou esta sexta-feira que mais de 30 trabalhadores das cantinas das escolas do 1.º Ciclo de Santo Tirso receberam cartas de despedimento da empresa ICA, a quem acusa de ter enganado os funcionários.

Em comunicado, o sindicato acrescentou que “já tinha denunciado a situação ilegal dos contratos” à “empresa, Câmara de Santo Tirso e Autoridade para as Condições de Trabalho”, e que estas “nada fizeram”, constatando que as “preocupações” e as “denúncias foram agora confirmadas”.

Os trabalhadores foram enganados pela empresa, pois tinha-lhes sido assegurado que o contrato seria para todo o ano letivo”, reitera o sindicato, enfatizando que os trabalhadores despedidos “vão ser penalizados no seu rendimento” além de que “desconhecem” quando “vão retomar a atividade profissional”.

Dando conta de um “pedido de reunião urgente enviado à Câmara de Santo Tirso” em que “pediu a presença da empresa”, o sindicato recordou que “há muitos anos que, por força da luta dos trabalhadores e da ação do sindicato”, que os contratos “eram feitos para durar o ano letivo”.

A nota de imprensa acrescenta ter sido convocada uma reunião de trabalhadores para dia 16 de dezembro para decidir outras medidas a tomar.

A Lusa tentou obter uma reação da empresa, mas até ao momento não foi possível, enquanto a câmara alegou não estar a par da situação, optando por não reagir.